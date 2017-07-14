Владимир Маркин: «Я не курю, люблю плавать, путешествовать и петь»

Сегодня в парке ДК ВГС Волжского в честь дня рождения города выступает известный певец, композитор, телеведущий, организатор мероприятий, предприниматель, общественный деятель и просто веселый, умный, артистичный и талантливый человек – Владимир Маркин.

Перед концертом он дал пресс-конференцию для журналистов Волжского и Волгограда. И его легкость и открытость всех покорила. Его легкость характера идеально дополняется музыкальным талантом. Композиции Владимира Маркина «Сиреневый туман», «Белая черемуха», «Я готов целовать песок» позволили ему навсегда закрепиться в пантеоне отечественного шоу-бизнеса. Более того, войти в историю отечественной музыкальной культуры пост-советского пространства. Конечно, у него море других песен, он любит и умеет организовывать праздники, у него легкая рука и все его проекты успешны – все это делает его до сей поры востребованным, несмотря на то, что изменились эпохи и тренды.

Так, например, перед поездкой в Волжский Маркин буквально накануне принимал участите в концерте в Коктебеле. Потом был перелет в Москву, оттуда – в Волгоград, и затем - на машине в Волжский. Владимир Маркин нередкий гость в Волжском, он даже сбился со счета, сколько раз здесь бывал.

- То ли 7, то ли 8?, - спрашивает он у самого себя, пожимая плечами, а потом со смехом добавляет. – Давайте сразу скажем, что 10-й раз, юбилейный, потому как точно я здесь был очень много раз: и давал концерты и в конце 80-х годов, несколько раз участвовал в праздничных мероприятиях, посвященных дню города Волжского, выступал и на предприятиях вашего города.

Но хотя Владимир здесь бывает часто, город он так толком и не может посмотреть, потому как на прогулки нет времени!

- Вот только сегодня прилетел, устал и в гостинице перед концертом хоть с часок вздремнул, и то хорошо, - признался певец. – Конечно, я любуюсь Волгой, я с удовольствием выступаю и встречаюсь с людьми, тем более, что у меня везде много друзей. Но сам город мне все некогда посмотреть.

Действительно, у Маркина очень насыщенный творческий график и он даже сам о себе говорит: «Это моя неуемная энергия». Но именно его энергия позволяет ему работать над новыми проектами, участвовать в организации праздников и выступать перед людьми.

Все отметили, что он отлично выглядит и в замечательной физической форме, на что композитор и певец ответил без кокетства и лукавства – видно, это, действительно, рецепт его жизни:

- Я не курю, люблю плавать, путешествовать, мне нравятся хорошие компании, люблю петь и люблю зрителей. Я делаю то, что мне нравится делать. Когда пою, то я, действительно, происходит обмен энергиями: я заряжаю зрительный зал, а зрители, в свою очередь, заряжают меня.