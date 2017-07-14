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Владимир Маркин: «Я не курю, люблю плавать, путешествовать и петь»
Сюжеты:
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Владимир Маркин: «Я не курю, люблю плавать, путешествовать и петь»
22 июля, 20:34ОбществоНаталья ЖурбинаФото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru
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