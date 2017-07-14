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В Волжском на празднике в честь Дня города запретят курить и пить спиртное
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В Волжском на празднике в честь Дня города запретят курить и пить спиртное
22 июля, 09:21ОбществоФото: vrubcovske.ru
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