В Волжском на празднике в честь Дня города запретят курить и пить спиртное

В субботу и в воскресенье в Волжском будут приняты все необходимые меры по обеспечению безопасности граждан в период проведения праздника в честь Дня города.

Для охраны общественного порядка в парке культуры и отдыха «Волжский» будут задействованы более 200 сотрудников полиции, 150 военнослужащих, а также росгвардейцы, представители частных охранных организаций и муниципальных казачьих дружин.

Как сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу Волжскому, при входе на мероприятие будут установлены металлодетекторные арки, здесь же будут нести службу кинологи со служебными собаками.

В городском Управлении МВД предупреждают, что на мероприятие не будут допускаться граждане в состоянии опьянения, а также те, у кого будет иметься при себе оружие, предметы, которые могут быть использованы в качестве такового, иные средства самообороны, пиротехника, напитки в стеклянной таре, ядовитые и окрашивающие вещества.

Полицейским дано указание пресекать любые попытки проноса спиртных напитков, а также их распития.

Также гражданам напоминают, что парк «Волжский» является учреждением культуры, и поэтому курение на территории парка запрещено.

Полицейские просят граждан с пониманием отнестись к принимаемым мерам безопасности, адекватно реагировать на требования сотрудников во время досмотровых мероприятий, соблюдать общественный порядок, вести себя уважительно по отношению к зрителям и участникам массовых мероприятий.