В двух районах Волгоградской области прошли встречи с предпринимателями

На этой неделе представители администрации Волгоградской области провели встречи с предпринимателями в Нехаевском и Суровикинском районах. В обсуждении актуальных проблем бизнеса приняли участие в общей сложности около 90 человек.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областного комитета экономической политики, вопросы предпринимателей Нехаевского района касались в первую очередь тех мер господдержки, на которые могут рассчитывать сельхозпроизводители. В свою очередь, бизнесмены Суровикинского района интересовались услугами офисов «Мои документы», программой развития малого предпринимательства и решением вопросов, связанных с подключением к технологическим сетям.

Проблемой, которая привлекла внимание всех участников встреч и наиболее подробно обсуждалась в обоих районах, стало повсеместное внедрение онлайн-касс. Чиновники дали предпринимателям разъяснения по поводу новых законодательных норм, касающихся работы с кассовой техникой, и выслушали их замечания.

Напомним, ранее встречи представителей областной администрации с бизнесменами прошли в Камышинском, Калачёвском и Кумылженском районах. В ближайшие недели аналогичные мероприятия пройдут ещё в четырёх муниципалитетах региона.

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