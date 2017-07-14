Госдума утвердила наказания за дистанционную торговлю алкоголем

В пятницу, 21 июля, на заключительном в весеннюю сессию заседании Госдума приняла в окончательном чтении закон, запрещающий розничную продажу алкоголя дистанционным способом.

За принятие соответствующих поправок в федеральный закон о государственном контроле за оборотом алкоголя и отдельные законодательные акты проголосовало 418 депутатов, сообщили в пресс-службе Госдумы.

Согласно документу, отныне запрещается распространение информации через СМИ и в интернете, которая содержит предложения о розничной продаже алкогольной продукции дистанционным способом.

За распространение такой информации вводятся штрафы: для граждан – от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц – от 450 тыс. до 1 млн. рублей. Сайты, на которых содержатся предложения о розничной продаже алкоголя дистанционным способом, будут блокироваться.

Авторы документа отмечают в пояснительной записке, что в последнее время в интернете резко возросло количество предложений о розничной продаже алкогольной продукции посредством дистанционной торговли. Таким образом могут распространяться суррогаты, угрожающие жизни и здоровью населению. При этом не исключено, что алкоголь через интернет могут купить и несовершеннолетние.

Также принятым законом запрещено перемещение по территории России гражданами немаркированной алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 28 процентов в объеме более 5 литров.