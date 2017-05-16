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Выставка художников с психическими расстройствами открылась в Волгограде
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
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Выставка художников с психическими расстройствами открылась в Волгограде
Сегодня, 10:26ОбществоАвтор: Марина ДорошеваФото: vk.com/club140829476?z=photo-74618899_456239446%2Falbum-74618899_244623972
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