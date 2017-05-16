Выставка художников с психическими расстройствами открылась в Волгограде

Творчество художников-аутсайдеров можно увидеть в рамках фестиваля психического здоровья, который открылся в Волгограде на прошлой неделе.

Это не просто рисунки кистью на обрывках бумаги или листах упаковочного картона, это особый, непривычный взгляд на окружающий мир, людей и явления художников, которых Работы художников-аутсайдеров, которых часто именуют самоучками, «блаженными», представителями брутального, маргинального или наивного искусства.

Все картины разные и вызывают самые разные чувства. Одни похожи на детские рисунки, другие - на комиксы, третьи - на творения известных художников, но все они - об особом восприятии мира людьми, у которых свое представление о «норме» и для кого искусство - иногда единственный канал коммуникации.