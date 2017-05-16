Волгоградцы стали лауреатами фестиваля «Российская студенческая весна»

Сразу три волгоградских творческих коллектива привезли награды с XXV Всероссийского фестиваля студенческого творчества.

Лауреатом первой степени стал фольклорный ансамбль «Оберег», дипломом третьей степени награжден дуэт танцевального коллектива «Разные лица», а специальным дипломом отмечена региональная программа волгоградской делегации «Пусть всегда будет солнце!». Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фестиваль «Российская студенческая весна» — это самое масштабное молодежное творческое событие страны. В этом году он проходил в Туле и Москве и собрал три тысячи студентов из всех уголков России.

Наш регион представляла творческая сборная пяти вузов: ВолГУ, техуниверситета, академии управления, института культуры и консерватории им. П.А. Серебрякова. Ребята выступили в номинациях «Оригинальный жанр: цирк», «Народный вокал», «Эстрадный вокал», «Народный танец», «Эстрадный танец», «Современный танец», «Эстрадная миниатюра», «Журналистика», «Региональные программы».

Гала-концерт XXV Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» состоялся в Москве в Государственном Кремлевском Дворце. В нем приняли участие лауреаты разных лет. Волгоградскую область достойно представил фольклорный ансамбль «Оберег» под руководством Сергея Пальгова.