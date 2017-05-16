Водителей могут лишить прав на 3 года за отказ от медосвидетельствования

МВД РФ разработало законопроект, ужесточающий наказание для водителей, отказавшихся от медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

Согласно документу, опубликованному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, предлагается повысить штраф до 35 тысяч рублей (сейчас 30 тыс.) за отказ от медосвидетельствования.

В качестве наказания в МВД предложили установить срок лишения права управления транспортными средствами от двух до трех лет (сейчас от 1,5 до 2 лет).

В пояснительной записке отмечается, что в прошлом году за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения было возбуждено 246 802 дела. В ДТП попали 4288 человек, имевшие признаки опьянения. Причем, в этих авариях погибли 193 человека и ранены 6,1 тыс. человек.