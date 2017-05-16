В Волжском горожане отметили татарский национальный праздник Сабантуй

В минувшее воскресенье в Волжском состоялся общегородской татарский национальный праздник Сабантуй, организованный культурно-образовательным центром «Идель» при поддержке городской администрации и Всемирного конгресса татар.

В парке «Волжском», где проходило мероприятие, горожане посетили татарские юрты, продегустировали национальные блюда, поучаствовали в веселых играх, а также оценили национальные костюмы участников праздника, рассказали в пресс-службе городской думы.

Фото: Пресс-служба Волжской городской Думы, dumavlz.ru

Фото: Пресс-служба Волжской городской Думы, dumavlz.ru

Юные волжане смогли приобщиться к татарским народным играм и узнать, какие забавы были популярны у их ровесников в прежние времена.