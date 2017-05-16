В Средней Ахтубе для 6 семей мечта о собственном жилье стала реальностью

Этот проект в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на территории нашего региона реализуется уже много лет. Его участниками становятся молодые семьи, в том числе неполные, которые нуждаются в жилом помещении и имеют денежные средства, достаточные для оплаты части стоимости жилья. Социальная выплата состоит из средств федерального, областного и местного бюджетов.
На этот раз счастливыми обладателями сертификатов стали многодетные семьи Чекачевых и Максимовых из Средней Ахтубы, Романенко из Краснослободска, Домановых из х. Заяр, а также молодые супруги Лукановские из Краснослободска и Прохоровы из Средней Ахтубы.
Как сообщили в пресс-служба администрации Среднеахтубинского района, документы им в торжественной обстановке вручил глава администрации района Геннадий Шевцов, главы сельских и городских поселений района.