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В Средней Ахтубе для 6 семей мечта о собственном жилье стала реальностью
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
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В Средней Ахтубе для 6 семей мечта о собственном жилье стала реальностью
Сегодня, 16:37ОбществоНаталья ЖурбинаФото: sredneahtubinskij.volganet.ru
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