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В регионе стартует конкурс видеороликов о туризме
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
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В регионе стартует конкурс видеороликов о туризме
Сегодня, 15:13ОбществоАвтор: Наталья ЖурбинаФото: uchi-uchi.ru
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