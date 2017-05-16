В регионе стартует конкурс видеороликов о туризме

С 23 мая начинается прием конкурсных заявок на участие во II-м открытом региональном конкурсе видеороликов «Туризм в Волгоградской области».

Конкурс организован региональным Агентством развития туризма по нескольким номинациям. Исторические здания региональных музеев, театров, церквей, предприятий, улицы и памятные места, составляющие культурно-историческое наследие региона, будут представлены в номинации «Лучший видеоролик о культурно-исторических достопримечательностях Волгограда и Волгоградской области». В «Лучшем видеоролике о событийных мероприятиях Волгограда и Волгоградской области» конкурсанты представлят видео о фестивалях и праздниках, проводимых на территории региона. В третьей номинации выступят ролики о природных парках, памятниках природы, заповедниках и других красивых местах региона. Также организаторами предусмотрена специальная номинация – «Приз зрительских симпатий».