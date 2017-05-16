В регионе началось голосование за «Семью года»

В Волгоградской области завершился первый тур регионального этапа фестиваля- конкурса «Семья года». Заявки для участия в нем подали около 60 семей.

С 12 по 18 мая в регионе в форме фестивалей проходили конкурсные испытания участников, подавших заявки на участие в таких номинациях, как «Многодетная семья», «Сельская семья», «Золотая семья России», «Семья-хранитель традиций» и «Молодая семья».

Как рассказали в областном комитете социальной защиты населения, на сайте ведомства размещена информация о семьях победителях, набравших наибольшее количество баллов в своих округах. До 26 мая жители региона могут проголосовать за лучшую, по их мнению семью. Результаты общественного голосования вместе с набранными в ходе окружных конкурсов баллами будут учитываться при выборе семей - победителей, которые будут рекомендованы для участия во всероссийском финале конкурса «Семья года». Он пройдет в Москве в ноябре.