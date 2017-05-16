В природном парке «Усть-Медведицкий» прошла акция по благоустройству
Сегодня, 07:23ОбществоАвтор: Светлана АлекбароваФото: infourok.ru
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Студенты Серафимовичского техникума механизации сельского хозяйства убрали территорию у Базнинского родника.
Субботник состоялся в рамках природоохранной акции «Живи, родник», которую в «Усть-Медведицком» планируют проводить в течение всего туристического сезона.
В природном парке множество родников, только крупных - более десятка. Они традиционно привлекают массу отдыхающих, которые зачастую оставляют после себя много мусора. Поэтому сотрудники парка ежегодно организуют акции по благоустройству территории вокруг источников.
Как сообщили в пресс-службе облкомприроды, в ходе нынешней акции у Базнинского родника студенты собрали 5 мешков мусора, убрали сухостой и прошлогоднюю листву. Следующая уборка пройдет уже на этой неделе на территории Затонского родника.
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей