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В природном парке «Усть-Медведицкий» прошла акция по благоустройству
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
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В природном парке «Усть-Медведицкий» прошла акция по благоустройству
Сегодня, 07:23ОбществоАвтор: Светлана АлекбароваФото: infourok.ru
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