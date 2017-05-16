В природном парке «Усть-Медведицкий» прошла акция по благоустройству

Студенты Серафимовичского техникума механизации сельского хозяйства убрали территорию у Базнинского родника.

Субботник состоялся в рамках природоохранной акции «Живи, родник», которую в «Усть-Медведицком» планируют проводить в течение всего туристического сезона.

В природном парке множество родников, только крупных - более десятка. Они традиционно привлекают массу отдыхающих, которые зачастую оставляют после себя много мусора. Поэтому сотрудники парка ежегодно организуют акции по благоустройству территории вокруг источников.