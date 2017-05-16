В Камышинском районе на дорогах будут ловить злостных неплательщиков
Сегодня, 15:27ОбществоАвтор: Наталья ЖурбинаФото: volgograd.ru
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С 22 по 26 мая в Камышинском районе сотрудники Госавтоинспекции и судебные приставы проведут совместное профилактическое мероприятие.
В ходе него будут выявляться граждане, имеющие просроченные штрафы за нарушение правил дорожного движения, а также неплательщики, задолжавшие государству свыше 10-ти тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Камышинского района.
Напомним, по закону водителю, привлечённому к ответственности за несоблюдение ПДД, предоставляется 60-тидневный срок на добровольную оплату штрафа.
В случае, если в указанный срок штраф будет не будет выплачен, постановление по делу направляется в службу судебных приставов-исполнителей для взыскания средств в принудительном порядке.
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