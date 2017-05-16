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В Горьковке расскажут о создании Красноармейского дендрария
Сюжеты:
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В Горьковке расскажут о создании Красноармейского дендрария
Сегодня, 10:51ОбществоАвтор: Наталья ЖурбинаФото: vounb.volgograd.ru
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