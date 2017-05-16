В Горьковке расскажут о создании Красноармейского дендрария

В этом году исполняется 52 года с момента его закладки. Как сообщили в областной библиотеке им. Горького, ныне здравствующий основатель дендрария по причине преклонного возраста не сможет присутствовать на встрече, организованной в его честь.
Иван Петрович Дударев — настоящая легенда, заслуженный лесовод РСФСР, почётный член Всероссийского общества охраны природы, писатель, автор ряда научных статей и книг по разведению садов и лесов. Именно он создал в комплексе системы озеленения Волго-Донского канала им. В.И. Ленина знаменитый дендрарий.
Рассказ о нем и фильм, посвященный Ивану Дудареву - «Простой русский человек» - вошли в программу заседания, которое пройдет в Горьковке 25 мая в 18 часов. Участников встречи ждет также традиционная книжная выставка и мини-викторина с призами.