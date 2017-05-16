Тюльпаны спрятались?

Весной Волгоград расцветает. С приходом тепла в городе начинается масштабная кампания по высадке растений. Причем жители ждут скорее завершения, нежели начала работ. Всегда интересно – в какие цветочные композиции на этот раз сложатся бархотки, розы, петуньи, колеусы, герань.

Особенно замысловатые узоры «рисуют» в центре города. Однолетники превращаются в звезды, полосы, завитушки, геометрический орнамент. В этом году готовые цветочные картины предстали во всей красе к 9 мая. Но, прогуливаясь вдоль аллеи, отдыхающих не покидала мысль: «Чего-то не хватает».

А не хватает символа кратковременной красоты – тюльпанов. Ежегодно сотни тюльпанов «колосились» на бульварной части проспекта им. Ленина от ул. Краснознаменской до ВГСПУ. Они были сортовые, на длинных ножках, обычной или махровой окантовкой на лепестках. Красные, желтые, розовые, белые, сиреневые, лиловые – эти цветы сливались в пестрое море, волнующееся на ветру. Порой родители специально везли детей в центр, чтобы показать недолговечную красоту.

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

Сегодня клумбы пустуют. Почва под посадку подготовлена, но саженцы так и не появляются.

- Тюльпаны мы уже три года не сажаем, - рассказывает специалист организации, которая отвечает за озеленение города. - У администрации денег нет. Когда и что будем сажать – не знаю, команды еще не было от руководства.

Корреспондент ИА «НовостиВолгограда.ру» адресовал насущный вопрос непосредственно в мэрию. Как пояснили сотрудники пресс-службы, клумбы пустовать не будут, их обязательно украсят. Правда, не тюльпанами, а миксом из роз и однолетников. Работы затянулись из-за погоды: посадка во время дождей чревата размытием грунта и гибелью неокрепших растений.