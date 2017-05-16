Три социальных проекта волгоградской молодежи будут реализованы

Гранты на их реализацию выделены в рамках конкурса, который проводит одна из крупнейших российских алюминиевых компаний.

Как сообщили в комитете молодежной политики и туризма администрации Волгограда, конкурс состоял из нескольких этапов: открытое интернет-голосование, общественная защита проектов, очный и заочный экспертные советы. В состав конкурсного жюри вошли эксперты в сфере благотворительности, социального проектирования, урбанистики и дизайна, а также представители органов региональной власти.

Так, поддержку получил проект муниципального учреждения «Городской оздоровительный центр для детей и молодежи «Орленок», где будет создан веревочный парк «Вертикаль». Он станет отличной туристической площадкой для подростков и молодежи Волгограда.

Муниципальное учреждение «Молодежной-подростковый центр Тракторозаводского района Волгограда» создаст в парковой зоне поселка Спартановка коммуникационное пространство для обучения настольным и интеллектуальным играм и дополнит зону отдыха стилизованной книжной полкой и скамейками.

А благодаря проекту муниципального учреждения «Центр по работе с подростками и молодежью «Ровесник» Краснооктябрьского района Волгограда» в городе появится велопарк для фигурного вождения и триала.