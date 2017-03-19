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Супругов-извращенцев, насиловавших дочь, лишили родительских прав
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
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Супругов-извращенцев, насиловавших дочь, лишили родительских прав
Сегодня, 14:24ОбществоАвтор: Виталий КошелевФото: nevnov.ru
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