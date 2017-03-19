Супругов-извращенцев, насиловавших дочь, лишили родительских прав

В интересах ребенка выступила прокуратура Тракторозаводского района. Надзорное ведомство заявило иск о лишении прав супругов, развращавших и насиловавших свою дочь.

Сегодня, рассмотрев его, судья удовлетворила требование прокуратуры.

Пока потерпевшая находится на реабилитации в одном из центров для несовершеннолетних, затем, если документы на опеку не подадут родственники девочки, ее отправят в образовательное учреждение для детей, оставшихся без попечения родителей.

К слову, родных маму и папу пострадавшая от семейного насилия девочка увидит, скорее всего, не скоро. В данный момент следователи дожидаются результатов экспертизы с тем, чтобы определиться, была ли мать, вменяемой, когда, по сути, превращала 12-летнюю дочь в секс-рабыню. Вменяемость отца эксперты уже подтвердили.

Чету извращенцев будут судить по ч.4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Обоим супругам грозит наказание от 12 до 20 лет тюрьмы.

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