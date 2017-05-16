Студенты из Волгограда - призеры российского чемпионата Worldskills Russia

Финал национального чемпионата «Молодые профессионалы» - это одно из самых масштабных и зрелищных соревнований профессионального мастерства в России.
В этом году волгоградский регион в Краснодаре представляли семь студентов колледжей и техникумов, двое из которых вернулись с наградами.
Дмитрий Литовченко из строительного техникума в компетенции «Малярные и декоративные работы»занял первое место, а студентка Волгоградского медицинского колледжа Василиса Котоман стала третьей в номинации «Медицинский и социальный уход».
Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе администрации региона, наши ребята будут рекомендованы в расширенный состав национальной сборной WorldSkills Russia, которая представит Россию на мировых и европейских первенствах WorldSkills.