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Студенты из Волгограда - призеры российского чемпионата Worldskills Russia
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
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Студенты из Волгограда - призеры российского чемпионата Worldskills Russia
Сегодня, 11:49ОбществоАвтор: Марина ДорошеваФото: volgograd.ru
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