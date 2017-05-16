Социальный проект «Автотрезвость» запустили в Волгограде

В проекте, направленном на снижение уровня смертности и травматизма в ДТП, связанных с вождением в нетрезвом состоянии, примут участие 23 автошколы.

В рамках образовательного курса «Ответственный водитель» курсанты прослушают лекции о влиянии алкоголя на организм водителя и юридической ответственности за вождение в нетрезвом состоянии, познакомятся со статистикой нетрезвого вождения в России и в Волгоградской области, посмотрят ряд видеороликов и примерят специальные очки, имитирующие состояние алкогольного опьянения.

Целью данной акции, как пояснили в Госавтоинспекции, является пропаганда недопустимости вождения в нетрезвом состоянии. Только за 4 месяца текущего года на дорогах Волгоградской области по вине нетрезвых водителей произошло 37 дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями.