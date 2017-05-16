Руферы Волгограда покорили строительный кран высотой 115 метров

Видео отчаянные ребята выложили в сеть с комментариями, что повторять подобные трюки не стоит.

Руферы беспрепятственно прошли на стройку многоэтажного дома в микрорайоне Тулака Советского района.

Видео Видео: www.youtube.com\StuntRush

Преодолев высоту более, чем в 20 этажей, они по тонкой дощечке перебрались на строительный кран. Продолжая восхождение, взбираясь по перекладинам крана безо всякой страховки. От подобной высоты, реально кружится голова.