Руферы Волгограда покорили строительный кран высотой 115 метров
Сегодня, 11:48ОбществоАвтор: Марина ДорошеваФото: www.youtube.com\StuntRush
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Видео отчаянные ребята выложили в сеть с комментариями, что повторять подобные трюки не стоит.
Руферы беспрепятственно прошли на стройку многоэтажного дома в микрорайоне Тулака Советского района.
Видео
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Видео: www.youtube.com\StuntRush
Преодолев высоту более, чем в 20 этажей, они по тонкой дощечке перебрались на строительный кран. Продолжая восхождение, взбираясь по перекладинам крана безо всякой страховки. От подобной высоты, реально кружится голова.
Отписавшись дисклеймером перед видео, руферы уверены, что полностью сняли с себя ответственность за своих последователей.
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