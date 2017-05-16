Определены победители регионального фестиваля «Пестрое небо»

В 2018 году будут реализованы пять патриотических проектов молодежи Волгоградской области.

Конкурс молодежных патриотических проектов состоялся в рамках регионального форума «Пестрое небо» - он уже во второй раз проходил в Камышинском районе, на малой родине Героя Советского Союза Алексея Маресьева, и был приурочен к 101-й годовщине со дня его рождения.

250 молодых людей - представителей патриотических объединений, добровольческого движения, молодые педагоги-историки и сотрудники музеев - встретились с сыном прославленного летчика Виктором Маресьевым, а также в течение нескольких дней прошли обучение по пяти направлениям: «Сталинградский характер», «Волонтеры Победы», «Наша Победа», «Открытый диалог», «Новый взгляд». Лекции и дискуссионные площадки были посвящены успешным практикам молодежных организаций в сфере гражданско-патриотического воспитания, сообщили в областном комитете молодежной политики.