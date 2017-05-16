Определены победители регионального фестиваля «Пестрое небо»

Конкурс молодежных патриотических проектов состоялся в рамках регионального форума «Пестрое небо» - он уже во второй раз проходил в Камышинском районе, на малой родине Героя Советского Союза Алексея Маресьева, и был приурочен к 101-й годовщине со дня его рождения.
250 молодых людей - представителей патриотических объединений, добровольческого движения, молодые педагоги-историки и сотрудники музеев - встретились с сыном прославленного летчика Виктором Маресьевым, а также в течение нескольких дней прошли обучение по пяти направлениям: «Сталинградский характер», «Волонтеры Победы», «Наша Победа», «Открытый диалог», «Новый взгляд». Лекции и дискуссионные площадки были посвящены успешным практикам молодежных организаций в сфере гражданско-патриотического воспитания, сообщили в областном комитете молодежной политики.
В итоге эксперты во главе с председателем комитета молодежной политики Волгоградской области Еленой Слесаренко отобрали лучшие проекты форума «Пестрое небо»: фестиваль военно-патриотических клубов «Наследники победы»; интернет-гид по памятным местам города «Война на ладони»; акция «Мирное небо», приуроченная к дате бомбардировки Сталинграда; исторический квест «Наши герои»; музыкальный флешмоб «Сталинградский мотив». Все мероприятия посвящены 75-летию Сталинградской Победы и будут реализованы в Волгоградской области в 2018 году.