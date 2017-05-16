Jeep отзовет в России почти 9 тысяч внедорожников «Grand Cherokee»
Сегодня, 11:37ОбществоАвтор: Станислав ЛопатинФото: pol-z.ru
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В России дилер Jeep отзывает в России 8890 внедорожников модели «Grand Cherokee», которые были реализованы с сентября 2014-го по апрель 2016 года.
Автомобилям требуется техническая доработка электронного селектора автоматической коробки передач переключения (АКПП), сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.
В Росстанадрте пояснили, что сейчас АКПП может допускать движение автомобиля, если его двигатель оставлен работающим, а стояночный тормоз не включен и рычаг селектора автоматической коробки передач не переведен в положение «Park».
На отозванных внедорожниках бесплатно установят новое программное обеспечение, включающее в себя функцию «Auto Park», не позволяющее водителю покинуть автомобиль, пока рычаг селектора АКПП не будет находиться в положении «Park».
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