Jeep отзовет в России почти 9 тысяч внедорожников «Grand Cherokee»

В России дилер Jeep отзывает в России 8890 внедорожников модели «Grand Cherokee», которые были реализованы с сентября 2014-го по апрель 2016 года.

Автомобилям требуется техническая доработка электронного селектора автоматической коробки передач переключения (АКПП), сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.

В Росстанадрте пояснили, что сейчас АКПП может допускать движение автомобиля, если его двигатель оставлен работающим, а стояночный тормоз не включен и рычаг селектора автоматической коробки передач не переведен в положение «Park».