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Инспекторы МЧС проверяют детские оздоровительные лагеря
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
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Инспекторы МЧС проверяют детские оздоровительные лагеря
Сегодня, 12:01ОбществоАвтор: Марина ДорошеваФото: childpages.ru
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