Инспекторы МЧС проверяют детские оздоровительные лагеря

В преддверии летних каникул в Волгоградской области стартовала операция «Отдых»

В ее рамках сотрудники МЧС начали проверку мест летнего отдыха детей. Этим летом в рамках оздоровительной кампании школьников готовятся принять более 30 загородных оздоровительных лагерей и около 600 пришкольных лагерей с дневным пребыванием.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе регионального ГУ МЧС, особое внимание инспекторы уделяют мерам противопожарной безопасности: на территории лагеря не должно быть сухой травы и скопления мусора, обязательно наличие первичных средств пожаротушения и специального оборудования. Особое внимание уделяется исправности автоматической пожарной сигнализации.

В проверках лагерей, расположенных на берегах рек, участвуют также инспекторы ГИМС - они проводят рассказывают руководителям и педагогам о правилах безопасного поведения у водоемов.