Губернатор: главная задача - оказание помощи оставшимся без жилья людям

Оказание всесторонней помощи жителям дома №60 Университетскому проспекту, разрушенному в результате взрыва газа, стало главной темой оперативного совещания, которое провел Андрей Бочаров.

На сегодняшний день оставшиеся без крова жильцы получили единовременные денежные выплаты. Для оказания им помощи открыт благотворительный счет, действуют пункты приема вещей, людям предоставлены места в гостинице, власти готовы оплачивать съем жилья. Теперь нужно как можно скорее решить вопрос с предоставлением людям постоянного жилья, отметил в ходе совещания глава региона.

- У подавляющего большинства жителей, проживавших в доме №60 по Университетскому проспекту, не имеется ни второго жилья, ни средств и возможностей для его приобретения, - цитирует губернатора пресс-служба обладминистрации. - Предъявление исков по возмещению ущерба к организаторам и исполнителям незаконных работ, которые привели к трагедии, не компенсируют в полном объеме материальный ущерб, который понесли граждане в связи с утратой жилья и имущества. Люди, если мы им не поможем, могут остаться без жилья.

Губернатор поставил задачу в кратчайшие сроки подготовить нормативные акты, необходимые для выпуска жилищных сертификатов, приобретения жилья, а также сопровождения сделок. А оказание помощи волгоградцам должно находиться под жестким контролем со стороны соответствующих ведомств.