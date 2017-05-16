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Эксперты: объемы паводковых вод — оптимальные для Волго-Ахтубинской поймы
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
Pict7401
Эксперты: объемы паводковых вод — оптимальные для Волго-Ахтубинской поймы
Сегодня, 19:17ОбществоФото: Сергей Матанцев/ novostivolgograda.ru
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