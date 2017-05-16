Эксперты: объемы паводковых вод — оптимальные для Волго-Ахтубинской поймы

На Волжской ГЭС продолжается период весеннего спецпропуска воды. Всего за время паводка в 2017 году через плотину нашей гидроэлектростанции будет пропущено около 100 кубических километров воды.

Оценка гидрологической обстановки 2017 года внушает оптимизм. Это подтвердил и мониторинг, проведенный сотрудниками облкомприроды. На прошлой неделе они проинспектировали наполняемость водных объектов Волго-Ахтубинской поймы. Специалисты отмечают, что воды достаточно для поддержания благоприятного экологического состояния территории.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

- В нынешнем году прошел приличный нормальный паводок. Водные объекты в большинстве своем заполнились водой. Паводок проходит в оптимальном режиме.Александр Истомин, начальник отдела водного хозяйства комитета природных ресурсов администрации Волгоградской области

Прогнозировать паводковую ситуацию очень сложно, она в большей степени зависит от природных особенностей. Например, 2014 и 2015 годы выдались очень маловодными. А в прошлом году общий объем пропущенной через Волгоградский гидроузел воды достиг запредельных показателей.

- Тогда произошло наложение паводков Волги и Камы на одно время. У нас был аномально высокий сброс в размере 27 тыс. кубометров в секунду. Это нехарактерно и даже ненормально для поймы. Это гораздо выше, чем средний многолетний уровень.Александр Истомин, начальник отдела водного хозяйства комитета природных ресурсов администрации Волгоградской области

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

- Почему прошлый год был многоводным? Половодье в Каме наложилось на половодье в Волге. Таяние снега на обеих реках шло одновременно и наложилось друг на друга. Было много воды. В этом году так не получилось.Анатолий Быков, руководитель Нижне-Волжского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов

Дальнейшей режим работы Волгоградского гидроузла определен на состоявшемся 19 мая заседании Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада.

В ближайшие несколько дней водосброс продержится на уровне 19 тыс. кубометров в секунду, а в дальнейшем будет постепенно снижаться. К 10 июня объем сбросов составит 7 тыс. кубометров воды в секунду.

Таких объемов обводнительного пропуска в низовья Волги вполне хватит для залива пойменных лугов, заполнения искусственных и естественных водоемов для полива в летний период, поддержания повышенных уровней воды во время нереста рыбы.

Специалисты отмечают, что при определении объема и продолжительности сброса воды во время паводка необходимо учитывать интересы всех водопользователей.

- Задача Межведомственной рабочей группы - зафиксировать и выдать решение с учетом сложившейся ситуации, оперативно внести текущие поправки. Комиссия учитывает все условия — нужно совместить все интересы, выбрать самый оптимальный вариант.Анатолий Быков, руководитель Нижне-Волжского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов