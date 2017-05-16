Эксперты: объемы паводковых вод — оптимальные для Волго-Ахтубинской поймы

Оценка гидрологической обстановки 2017 года внушает оптимизм. Это подтвердил и мониторинг, проведенный сотрудниками облкомприроды. На прошлой неделе они проинспектировали наполняемость водных объектов Волго-Ахтубинской поймы. Специалисты отмечают, что воды достаточно для поддержания благоприятного экологического состояния территории.
- В нынешнем году прошел приличный нормальный паводок. Водные объекты в большинстве своем заполнились водой. Паводок проходит в оптимальном режиме.Александр Истомин, начальник отдела водного хозяйства комитета природных ресурсов администрации Волгоградской области
Прогнозировать паводковую ситуацию очень сложно, она в большей степени зависит от природных особенностей. Например, 2014 и 2015 годы выдались очень маловодными. А в прошлом году общий объем пропущенной через Волгоградский гидроузел воды достиг запредельных показателей.
- Тогда произошло наложение паводков Волги и Камы на одно время. У нас был аномально высокий сброс в размере 27 тыс. кубометров в секунду. Это нехарактерно и даже ненормально для поймы. Это гораздо выше, чем средний многолетний уровень.Александр Истомин, начальник отдела водного хозяйства комитета природных ресурсов администрации Волгоградской области
- Почему прошлый год был многоводным? Половодье в Каме наложилось на половодье в Волге. Таяние снега на обеих реках шло одновременно и наложилось друг на друга. Было много воды. В этом году так не получилось.Анатолий Быков, руководитель Нижне-Волжского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов
Дальнейшей режим работы Волгоградского гидроузла определен на состоявшемся 19 мая заседании Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада.
В ближайшие несколько дней водосброс продержится на уровне 19 тыс. кубометров в секунду, а в дальнейшем будет постепенно снижаться. К 10 июня объем сбросов составит 7 тыс. кубометров воды в секунду.
Таких объемов обводнительного пропуска в низовья Волги вполне хватит для залива пойменных лугов, заполнения искусственных и естественных водоемов для полива в летний период, поддержания повышенных уровней воды во время нереста рыбы.
Специалисты отмечают, что при определении объема и продолжительности сброса воды во время паводка необходимо учитывать интересы всех водопользователей.
- Задача Межведомственной рабочей группы - зафиксировать и выдать решение с учетом сложившейся ситуации, оперативно внести текущие поправки. Комиссия учитывает все условия — нужно совместить все интересы, выбрать самый оптимальный вариант.Анатолий Быков, руководитель Нижне-Волжского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов
Вода нужна аграриям для полива, транспортникам для судоходства по малым рекам, коммунальщикам для водозабора питьевой воды, промышленникам для хознужд. Если нарушить этот баланс, то можно вызвать настоящую катастрофу. Например, нельзя бесконтрольно увеличивать объем сбрасываемой в пойму воды, пытаясь длительное время удержать рыбную полку. Ведь эти действия могут резко понизить уровень водохранилища. И тогда уже в нем икра рыб останется засыхать на берегу.