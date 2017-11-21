Жителей двух районов Волгограда будет обслуживать новый коллектор

На юге Волгограда завершается строительство нового магистрального коллектора. Система водоотведения, рассчитанная на 50 лет безаварийной эксплуатации, будет обслуживать порядка 250 тысяч жителей Красноармейского и Кировского районов.

Как сообщает пресс-служба мэрии, общая протяженность канализационного трубопровода 6,5 км, из них 5 км выполнены из стеклопластика и проходят под землей, надземная часть составляет 1,5 км сетей водоотведения, сделанных из стали.

Сегодня специалисты компании «Концессии водоснабжения», которые ведут строительство, выполнили больше половины работ: уже уложено порядка 2,3 км подземной и 1,3 км наземной частей объекта. Работы вышли на финишную прямую, работы ведутся в ежедневном режиме.

Новый коллектор придет на смену старым сетям водоотведения, проложенным в 1960-е годы. В последний раз они ремонтировались около 30 лет назад, и то выборочно, а гарантийный срок службы коллектора - как раз 30 лет, и на сегодняшний день он уже истек.

Пропускная способность нового коллектора - 130 тысяч кубометров в сутки, диаметр новых труб - 1000 мм. Как отмечают специалисты, этого вполне достаточно для качественного и бесперебойного обслуживания потребителей двух районов.