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Волгоградцы увидят портреты фронтовиков, выполненный в технике гризайли
Сюжеты:
100-летие революцииИстория БК-31Обманутые дольщики
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Волгоградцы увидят портреты фронтовиков, выполненный в технике гризайли

Сегодня, 18:22ОбществоНаталья ЖурбинаФото: Волгоградская областная универсальная научная библиотека им. М. Горького
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