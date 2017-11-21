Волгоградцы увидят портреты фронтовиков, выполненный в технике гризайли
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на областную библиотеку им. Горького, авторами представленных на выставке работ являются профессиональные волгоградские художники Федор и Елена Новиковы. Их работе над графическим циклом предшествовало несколько лет исследований, поиска и изучения материала в государственных и семейных архивах.
Портреты фронтовиков выполнены ими в реалистической академической манере, но, помимо самого героя, в произведении изображены события, предметы или образы, сыгравшие роль в его жизни. В результате картины обретают многоплановость, их хочется рассматривать и разгадывать, как сложный шифр.
Также искусствоведы отмечают и технику, в которой работали мастера. Для создания атмосферы документальности, ауры старой фотографии художники прибегли к гризайли - это вид живописи, выполняемой тональными градациями одного цвета. Она предполагает использование туши, пера и кисти, что позволяет придать изображению «старинный» вид.
Портреты сопровождаются литературно-биографическими текстами, повествующими о жизни участников войны, героическом военном и трудовом послевоенном пути ветеранов.
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