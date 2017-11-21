Волгоградский губернатор встретился с новыми руководителями местного ОНФ

Накануне вечером, после годовой отчётной конференции регионального отделения Общероссийского народного фронта, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провёл встречу с бывшими и новыми сопредседателями местного исполкома.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областной администрации, глава региона поблагодарил Юрия Староватых и Татьяну Гензе за работу в качестве сопредседателей волгоградского штаба ОНФ и подчеркнул, что их опыт и советы пригодятся их преемникам. Губернатор также попросил бывших членов руководства местного отделения не покидать ряды движения и «оказать содействие в исполнении сложных, непростых задач». Юрий Староватых продолжит деятельность в качестве советника губернатора по вопросам международного сотрудничества, а Татьяна Гензе сосредоточится на работе в областном совете профсоюзов и Общественной палате.

Обращаясь к новым сопредседателям, заступившим на свои посты вчера, — Александру Воцко и Надежде Кулешовой, — Андрей Бочаров отметил, что их ожидает серьёзная работа по решению социально-экономических проблем региона, и выразил надежду, что имеющийся опыт позволит им успешно справиться со всеми возложенными задачами.