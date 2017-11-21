Волгоградские зенитчики отразили воздушное нападение условного противника
Подразделения, вооруженные зенитными ракетными комплексами (ЗРК) «Тор-МУ», «Стрела-10», зенитными пушечно-ракетными комплексами (ЗПРК) «Тунгуска», учились не только занимать свои огневые позиции, но и тщательно маскировать их.
Военнослужащие также отработали навыки по обнаружению противника, переводу техники из походного в боевое положение, загрузке ракет, сопровождению и уничтожению воздушных целей, рассказали в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).
Особое внимание в ходе тренировки уделялось организации системы связи и управления в сложных условиях местности. При этом военнослужащие использовали новейшие автоматизированные комплексы управления ПВО «Барнаул».
В учениях приняло участие около 200 зенитчиков мотострелкового соединения, дислоцированного в Волгоградской области. Для них были созданы условия, приближенные к реальной боевой обстановке, с использованием имитационных средств.
+7 937 708 14 50