Волгоград оказался «в хвосте» экологического рейтинга от ОНФ

В «Экологическом рейтинге российских городов — 2017», подготовленном экспертами ОНФ совместно с Минприроды, Волгоград занял одно из последних мест. Составители списка отметили, что в городе-герое сохраняется сложная ситуация с нелегальными свалками и есть большие проблемы с озеленением.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в региональном исполкоме Общероссийского народного фронта, в рейтинг вошли 103 российских города с населением более 100 тысяч человек; при этом более тридцати из них автоматически попали на последнюю (семидесятую) строчку из-за отсутствия полной информации об экологической ситуации. В «подвале» списка оказались, в частности, Нижний Новгород, Калининград, Красноярск, Псков, Смоленск и Петрозаводск. По мнению экспертов ОНФ, власти этих городов скрывают сведения о различных проблемах, связанных с охраной окружающей среды.

Впрочем, Волгограду тоже нечем гордиться: город-миллионер на сей раз расположился в нижней части рейтинга, заняв всего лишь 55-ю позицию. Экологическое состояние областного центра оценивалось по семи показателям, включая чистоту воздуха, уровень обращения с отходами, состояние флоры и фауны.

— На мой взгляд, такая позиция Волгограда в рейтинге определена за счёт двух параметров — текущее состояние «зелёного щита», а также результаты проекта ОНФ «Генеральная уборка», показавшие достаточно большое количество несанкционированных свалок и полигонов. Если мы подтянем эти два параметра, то мы существенно улучшим свою позицию в экорейтинге, — пояснил региональный координатор проекта «Генеральная уборка» Константин Глушенок.

На прошедшей накануне отчётной конференции ОНФ Константин Глушенок также напомнил о необходимости как можно скорее определить единого коммунального оператора по обращению с отходами и приложить скорейшие усилия для восстановления волгоградского «зелёного щита». В противном случае, предупредил общественник, городу уже в ближайшие три-четыре года может грозить превращение в пустыню.