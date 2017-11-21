В Волгограде все жильцы из разрушенного взрывом дома получили сертификаты

В Волгограде завершена процедура выдачи жилищных сертификатов собственникам квартир дома № 60 по Университетскому проспекту, а также их законным наследникам. Последний пакет документов, удостоверяющий право на приобретение жилья, был вручен накануне.

Как сообщает пресс-служба администрации региона, на текущий момент на реализацию поступило 45 жилищных сертификатов, по 43-м уже произведена оплата на общую сумму более 86 миллионов рублей, оставшиеся граждане подобрали подходящие варианты и оформляют документы.

Большинство покупателей отдали предпочтение новостройкам — 30 квартир приобретено на первичном рынке. 16 семей устроили варианты, предложенные на «вторичке».

Чтобы помочь волгоградцам определиться с выбором новых квартир, еще в мае региональные власти организовали выезд в возведенные кварталы Советского района. Так что у собственников было время подумать, взвесить все «за» и «против» и определиться с выбором.

В это же время шла оперативная подготовка документации, необходимой для получения сертификата из расчета 35 тысяч рублей на один квадратный метр общей площади утраченного жилья. В максимально сжатые сроки был обеспечен прием заявлений и выдача сертификатов на руки пострадавшим.

Все сделки сопровождались специалистами уполномоченных органов областной администрации. Они оказывали квалифицированную юридическую помощь, проверяли договоры и следили за «чистотой» договора, по просьбам граждан помогали подобрать новое жилье.