В центре Волгограда спасатели потушили условный пожар

В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в Центральном районе в здании гостиницы «Волгоград» состоялись тактико-пожарные учения.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по Волгоградской области, такие учения сейчас проходят на всех объектах-участниках ЧМ.

Фото: 34.mchs.gov.ru

По легенде, возгорание произошло в одном из гостиничных номеров. Персонал вызвал пожарных и начал эвакуировать людей из здания. Прибывшие пожарно-спасательные ликвидировали условный пожар.