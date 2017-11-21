В центре Волгограда спасатели потушили условный пожар
Сегодня, 15:29ОбществоНаталья ЖурбинаФото: 34.mchs.gov.ru
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В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в Центральном районе в здании гостиницы «Волгоград» состоялись тактико-пожарные учения.
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по Волгоградской области, такие учения сейчас проходят на всех объектах-участниках ЧМ.
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Фото: 34.mchs.gov.ru
По легенде, возгорание произошло в одном из гостиничных номеров. Персонал вызвал пожарных и начал эвакуировать людей из здания. Прибывшие пожарно-спасательные ликвидировали условный пожар.
В учении принимали участие пожарные-спасатели 1 отряда ФПС по Волгоградской области, сотрудники полиции и скорой медицинской помощи. В ликвидации условного пожара было задействовано 12 единиц специальной техники.
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