В Среднеахтубинском районе запущен новый газопровод

В дома хутора Клетский пришел долгожданный газ - здесь завершилось строительство распределительного газопровода протяженностью более 21 км. Объект был построен за счет средств областного бюджета.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области, благодаря реализации данного проекта теперь у жителей 302 домовладений есть возможность подключиться к построенному газопроводу и встретить зиму с газовым отоплением.