В Среднеахтубинском районе запущен новый газопровод
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области, благодаря реализации данного проекта теперь у жителей 302 домовладений есть возможность подключиться к построенному газопроводу и встретить зиму с газовым отоплением.
Испытания построенного распределительного газопровода уже проведены, газ запущен, и в настоящее время жители готовят свои дома к приему газа и заключают договоры на поставку голубого топлива. Региональный комитет жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса подчеркивает, что обязательным условием для безопасной эксплуатации внутридомового газоиспользующего оборудования является заключение договора на техническое обслуживание со специализированной организацией.
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