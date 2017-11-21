В регионе выявят опекунов, которые лишают детей законных алиментных выплат

Уполномоченный по правам ребенка в Волгоградской области Нина Болдырева предложила разобраться с ситуацией, когда законные представители детей, оставшихся без попечения родителей, не торопятся решать вопросы с взысканием алиментов.

Об этом говорилось на совещании в аппарате детского омбудсмена, в котором приняли участие представители руководство УФССП по Волгоградской области, областных комитетов по образованию и науки, социальной защиты населения и здравоохранения.

По словам руководства службы судебных приставов, в настоящее время на депозитных счетах УФССП скопились взысканные в пользу детей-сирот средства в сумме более 800 тыс. рублей. Правда, эти деньги нельзя перечислить взыскателям из-за отсутствия у приставов реквизитов счетов, сообщает пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка в регионе.

Нередко суды выносят решения о взыскании алиментов на ребенка в пользу органа опеки и попечительства. А когда несовершеннолетний попадает в приемную семью или детский дом, нужно, чтобы его законный представитель обратился в суд с заявлением по замене стороны (взыскателя) исполнительного производства о взыскании алиментных платежей, пояснили в аппарате обмудсмена.

На практике, как оказалось, это редко кто делает. По мнению Нины Болдыревой, такая ситуация возникла из-за недоработки органов опеки и попечительства, а также госучреждений, в которых содержатся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.