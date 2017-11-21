Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Персоны
Фоторепортажи
Авто
Спецпроекты
На улицах Волжского стала появляться новогодняя иллюминация
Сюжеты:
100-летие революцииИстория БК-31Обманутые дольщики
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
15259561 733795046769704 3374954927396558706 o

На улицах Волжского стала появляться новогодняя иллюминация

Сегодня, 08:15ОбществоСтанислав ЛопатинФото: Сергей Матанцев/ novostivolgograda.ru
Читайте
также
Заучились до смерти: почему дети умирают на уроках физкультуры?
Кто там? – Telegram: вам «закладка» от драгдилера
Telegram: Елена Летучая приехала в Дубовский район за дешевым скандалом?