На улицах Волжского стала появляться новогодняя иллюминация

В Волжском начались работы по украшению города в преддверии Нового года. До конца текущей недели праздничная иллюминация появится на основных дорогах и общественных территориях.

Уже на прошлой неделе на въезде в города и на площади Строителей уже были установлены миниатюрные «пряничные» домики со светодиодной подсветкой, сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе мэрии Волжского.

Фото: novostivolgograda.ru

Элементы праздничной иллюминации – белые светодиодные круги – появились на елях, растущих на разделительной полосе проспекта напротив площади Ленина. В ближайшее время работники комбината благоустройства здесь дополнительно смонтируют подсветку еще и зеленого цвета.

Разноцветные светодиодные геометрические фигуры – украсят ели на разделительной полосе напротив ТРК «ВолгаМолл». Для этого уже подведены кабели и установлены электрические щиты.

Все работы по праздничному оформлению Волжского планируется завершить до 15 декабря.