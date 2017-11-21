На улицах Волжского стала появляться новогодняя иллюминация
Уже на прошлой неделе на въезде в города и на площади Строителей уже были установлены миниатюрные «пряничные» домики со светодиодной подсветкой, сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе мэрии Волжского.
Элементы праздничной иллюминации – белые светодиодные круги – появились на елях, растущих на разделительной полосе проспекта напротив площади Ленина. В ближайшее время работники комбината благоустройства здесь дополнительно смонтируют подсветку еще и зеленого цвета.
Разноцветные светодиодные геометрические фигуры – украсят ели на разделительной полосе напротив ТРК «ВолгаМолл». Для этого уже подведены кабели и установлены электрические щиты.
Все работы по праздничному оформлению Волжского планируется завершить до 15 декабря.
В городской мэрии отметили, что многие элементы новогодней иллюминации останутся в городе и после проведения Нового года и Рождества.
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