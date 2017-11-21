Минсельхоз планирует решить проблемы Сибири через приказы бизнесменам

Минсельхоз России предпринял новую попытку по регулированию рынка зерна в Сибири. Закупки прошлого года по завышенным ценам спровоцировали кризис инфраструктуры, однако вместо разрешения проблемы доступными способами чиновники начали отдавать невыполнимые приказы частному бизнесу.

Как пишет издание «Новые известия», в прошлом году Минсельхозом закуплено свыше 100 тысяч тонн зерна по очень завышенной стоимости. В планах чиновников было таким способом оказать поддержку российским производителям. Но в итоге это спровоцировало кризис хранения. Так, к началу уборочного сезона хранилища Сибири содержали на один миллион тонн больше зерна, чем в прошлом году. Для региона это очень большие цифры. Совокупная сумма государственных закупок зерна, хранящихся сегодня в регионе, составляет 1,7 миллиона тонн. Это равняется примерно 43-44% от всего интервенционного фонда страны.

Инфраструктурный кризис явился итогом завышенных более чем в два раза цен и непомерных расходов для хранения приобретенного зерна каждый месяц. Производителям от сельского хозяйства не хватает портовых и инфраструктурных мощностей для хранения нового урожая. Для разрешения ситуации в Сибири требуется вывод нескольких сотен тысяч тонн зерна.

Однако для решения проблем ведомство выбрало нестандартный способ. Вместо использования портового зернового терминала НКХП в Новороссийске, пакетом акций которого владеет государство и созданного в целях обеспечения продовольственной безопасности, в Минсельхозе решили переложить ответственность на частный бизнес.

В Новосибирске на прошлой неделе состоялось совещание, где коммерческим фирмам в приказном порядке дали задание по закупке и выводу нескольких сотен тонн зерна из Сибири сроком до 1 декабря. Объединенная зерновая компания (ОЗК), выполняющая функции государственного агента по зерновым интервенциям, должна выкупить 200 тысяч тонн зерна в Новосибирской области. Компанию «Русагротранс» обязали обеспечить поставку вагонов и зерновозов для вывоза дополнительно 90-100 тысяч тонн зерна в месяц. Однако выполнить приказ невозможно, поскольку квоты в порту уже распродали, что означает, что ранее февраля приступить к экспорту не сможет ни одна частная организация. Документ выпустили под подписью заместителя министра Джамбулата Хатуова.