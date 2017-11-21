Казаки завершили 100-километровый конный переход в станице Голубинской

Во вторник, 21 ноября, в станице Голубинской Калачевского района завершился конный переход, организованный волгоградскими казаками в честь 75-летия начала контрнаступления советских войск под Сталинградом.

Как сообщало ранее ИА «НовостиВолгограда.ру», старт переходу был дан в минувшее воскресенье в станице Клетской. Около 60 всадников решили проехать за три дня более 100 километров.

Казаки поставили перед собой задачу – повторить исторический маршрут, который в 1942 году с 19 по 24 ноября преодолели бойцы 3-го гвардейского кавалерийского корпуса под командованием генерал-майора Иссы Плиева. Тогда советские кавалеристы замкнули кольцо окружения 330-тысячной немецко-фашистской группировки в междуречье Волги и Дона.

В нынешнем конном переходе приняли участие казаки Усть-Медведицкого, Второго Донского, Волжского и Волгоградского казачьих округов, члены конноспортивных клубов, региональной Федерации конного спорта, сотрудники кавалерийских взводов отдельных батальонов патрульно-постовой службы полиции УМВД России городов Волжский и Камышин.

Как рассказали ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе Волгоградской областной Думы, всадники побывали в станицах Верхняя и Нижняя Бузиновка, хуторах Платонов, Осиновский, и везде они возлагали цветы к памятникам погибшим воинам.

Прибыв в станицу Голубинскую Калачевского района – конечную точку похода – всадники приняли участие в церемонии перезахоронения останков 15 советских воинов, погибших в ходе Сталинградской битвы.

Тела были подняты в августе 2017 года поисковиками отряда «Поиск-Дон» недалеко от станицы Голубинской. 75 лет назад здесь держали оборону бойцы 158-й тяжелой танковой бригады.

Поисковикам удалось установить имя только одного из бойцов – старшины Александра Тимофеевича Батовского. Он погиб в 24 года.