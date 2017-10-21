За время работы выставки-раздачи новый дом обрели четыре котенка

Сегодня в Волжском выставочном зале им. Г.В. Черноскутова прошла благотворительная выставка-раздача котят, а также взрослых котов и кошек.

ИА «НовостиВолгограда.ру» ранее анонсировало это мероприятие, которое провели обычные волжане-волонтеры, которые хотят помочь бездомным созданиям. Нынешняя выставка-раздача стала первым подобным опытом, и по оценке самих организаторов, удавшимся.

- За время работы выставки мы смогли пристроить в семьи четырех замечательных котят, - рассказала нашему корреспонденту волонтер Марина Нуриева. – Первым был взят трехмесячный котенок – его забрала супружеская пара. Второй пушистик в возрасте полутора месяцев приглянулся маме с сыном. Женщина сказала, что сын очень любит кошек, вот и решили взять котенка, тем более что у них опыт ухода за кошачьими есть – в доме уже обитает кошка. Остальные котята тоже были взяты очень достойными людьми. Может, это немного, но среди пришедших были те, которые еще думают, и те, которые приглядываются к котятам - думаю, все наши питомцы со временем будут построены. Также, на выставке нам помогли кормом и оказали благотворительную помощь, за что мы крайне признательны всем добрым людям.

Фото: Фото Марины Нуриевой

Всего на выставке было представлено 20 котят, котов и кошечек в возрасте от полутора месяцев до 10 лет. У большинства из них, как рассказали волонтеры, трагические судьбы. Так, хозяева выбросили на улицу десятилетнюю домашнюю кошку - только потому, что у нее начались проблемы со здоровьем. Волонтеры ее подобрали, вылечили и хотят найти ей новых хозяев, более ответственных.

Среди бездомных усатых-полосатых есть и те, у кого нет глаза, лапы или хвоста, но в целом все животные - добрые, общительные и будут идеальными домашними питомцами, уверяют волонтеры.

Фото: Фото Марины Нуриевой

- Мы на улице находим и дорогих породистых котов, - рассказывает Марина. – Так, у нас на выставке был представлен шоколадный корниш-рекс. У них короткая, словно плюш, шерсть, они очень ласковые и преданные, как собаки. Это породистое чудо мы нашли на улице грязным, голодающим и испуганным. И сейчас он у нас ищет себе нового хозяина.

У этого котенка нет лапки и хвостика, но он, как уверяют волонтеры, на редкость добр и общителен Фото: Фото Марины Нуриевой

Всех животных волонтеры сначала отвозят в ветлечебницу, потом помещают на передержку, начиная поиск новых хозяев через соцсети. Таким же образом собирают средства, необходимые для лечения и существования бездомных и брошенных кошек.

Вот он - бездомный породистый котик Фото: Фото Марины Нуриевой

- Мы обязательно размещаем все отчеты, потому как понимаем – люди должны знать, на что уходит их помощь, - сказали волонтеры.

На руках у волонтера та самая 10-летняя кошка, выброшенная хояевами Фото: Марина Нуриева