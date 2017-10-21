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Волгоградцы нажаловались на 23 миллиона
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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Волгоградцы нажаловались на 23 миллиона

Сегодня, 11:02ОбществоНикита ДробныФото: vid-expert.ru
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