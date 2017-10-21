Волгоградцы нажаловались на 23 миллиона

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу ведомства, среди жалоб по поводу санитарно-эпидемиологических проблем подавляющее большинство составили обращения о неприемлемых условиях в жилых домах и квартирах (36,5%). Волгоградцев также волнует плохое санитарное состояние нежилых территорий (15%), загрязнение воздуха (10,4%), продажа некачественных продуктов питания (10%), состояние питьевой воды (7,6%).
Среди обращений, связанных с нарушением прав потребителей, преобладают жалобы на несоблюдение правил торговли (36,6%). Следом идут сообщения о недобросовестном оказании услуг в сфере ЖКХ (20,4%), сомнительных махинациях на финансовом рынке (11,8%), плохом качестве связи (9,3%) и ненадлежащем бытовом обслуживании (6,5%).
На основе поданных волгоградцами жалоб было проведено свыше тысячи расследований и возбуждено 546 административных дел. В судебном порядке была приостановлена деятельность шестнадцати юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Общая сумма штрафов, выплаченных волгоградскими предприятиями за ущемление прав потребителей и нарушения санитарных норм, превысила 23,2 млн рублей.
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