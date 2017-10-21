Власти региона до конца года проверят исполнение программ благоустройства

До конца текущего года региональные власти проинспектируют все муниципальные образования, в которых реализовывался проект «Формирование комфортной городской среды». Об этом вице-губернатор Валентина Гречина заявила на выездном заседании межведомственной комиссии, которое прошло в Михайловке.

Райцентр стал первым населенным пунктом, где подвели итоги воплощения в жизнь масштабной программы благоустройства. Здесь на реализацию федерального проекта в нынешнем году направлено около 40 млн рублей, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Средства пошли на обустройство пяти дворовых и двух общественных территорий Михайловки. Межведомственная комиссия из представители областной и местной администраций, надзорных ведомств, депутатов, общественников побывала на этих объектах. Выяснилось, что по четырем дворам работы уже завершены, еще в одном ремонт заканчивается.

Что касается общественных территорий, то благоустройство одной из них - площади у местного выставочного зала - уже завершено. Как сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», работы здесь начались в июне. За несколько месяцев на площади были отремонтированы тротуары, уложен поливочный водопровод, установлены малые архитектурные формы, скамейки, урны.

Работы по благоустройству другого общественного пространства - у спортшколы № 1 - продолжается. Здесь ремонтируется дорога, укладывается тротуарная плитка, устанавливаются ограждения, скамейки, урны, завершается озеленение.

Напомним, помимо Михайловки, в программу «Формирование комфортной городской среды» в этом году вошли Волгоград, Волжский, Фролово, Камышин, Урюпинск. Всего здесь благоустроят 51 двор и 99 общественных пространств. На эти цели из федерального и областного бюджетов в общей сложности направлено почти 800 млн рублей.

По словам вице-губернатора Валентины Гречины, программа благоустройства рассчитана на пять лет, в этом году она не заканчивается