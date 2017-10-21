В выходные волгоградев ждут туманы, дожди и заморозки

Холодный арктический воздух, волна которого докатилась до Волгоградской области, принесет существенное понижение температуры воздуха, особенно по ночам, когда в ряде районов столбик термометра, по прогнозам синоптиков, опустится до -5ºС.

По информации Волгоградского гидрометцентра, в ближайшие дни волгоградцев ждет типично осенняя погода с переменной облачностью, туманами и небольшими дождями.

21 октября в Волгоградской области ожидаются осадки - от слабых до умеренных. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +3...+8ºС, местами заморозки до -2ºС. Днем воздух прогреется до +7...+12ºС. Ночью 22 октября в регионе без осадков, а утром и днем местами небольшие дожди. Ветер северных направлений 6-11 м/с. Температура воздуха ночью - от 0ºС до +5ºС, в некоторых районах до -5ºС. Днем +4...+9ºС.