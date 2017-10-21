В Волгоградском музее ИЗО решили разобраться с Матильдой Кшесинской
В воскресенье, 22 октября, в 14:00 в выставочном зале (ул. Чуйкова, 37) Волгоградского музея ИЗО состоится беседа «На злобу дня, история великой российской балерины Матильды Феликсовны Кшесинской!»
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу музея им. И.И.Машкова, беседу проведет лектор Всероссийского Валдайского Форума, исторический консультант Олег Васьков.
- Настало время поговорить о прекрасном, об искусстве, например, о балете. Пора уже разобраться с этим балетом, что-то с ним не так, все только о нем и спорят: и цари, и пролетарии, - заметил Олег Федорович. - Кем на самом деле была героиня скандального фильма? Как Матильда выиграла суд у Ленина?
В ходе беседы участники попытаются непредвзято взглянуть на по-настоящему интересную биографию амбициозной и талантливой женщины.
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