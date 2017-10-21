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В «Старой Сарепте» выставлены редкие башенные часы XVIII века
Сюжеты:
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В «Старой Сарепте» выставлены редкие башенные часы XVIII века

Сегодня, 08:53ОбществоНаталья ЖурбинаФото: vk.com/sarepta
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