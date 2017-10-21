В «Старой Сарепте» выставлены редкие башенные часы XVIII века

На действующей в музее выставке «Промышленность Сарепты XVIII века» представлен редкий экспонат - механизм башенных часов сарептской кирхи XVIII века.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу музея-заповедника «Старая Сарепта», часы были установлены колонистами в башне кирхи в в 1773 году. Изготавливались они в Германии по заказу братьев-гернгутеров. Механизм был доставлен в Сарепту в разобранном виде, часы собирали местные мастера.

Старинные часы представляют собой великолепный образец пресловутого немецкого качества - они прекрасно проработали до самого закрытия кирхи в 1937 году. После Великой Отечественной войны крыша башни кирхи была разобрана и снята часть часов, но сам механизм в основании башни уцелел.

Фото: vk.com/sarepta

В 1996 году его сняли и с помощью крана и доставили в фондохранилище музея-заповедника. Теперь экспонат, которому исполнилось уже три столетия, представлен на выставке.