В «Старой Сарепте» выставлены редкие башенные часы XVIII века
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу музея-заповедника «Старая Сарепта», часы были установлены колонистами в башне кирхи в в 1773 году. Изготавливались они в Германии по заказу братьев-гернгутеров. Механизм был доставлен в Сарепту в разобранном виде, часы собирали местные мастера.
Старинные часы представляют собой великолепный образец пресловутого немецкого качества - они прекрасно проработали до самого закрытия кирхи в 1937 году. После Великой Отечественной войны крыша башни кирхи была разобрана и снята часть часов, но сам механизм в основании башни уцелел.
В 1996 году его сняли и с помощью крана и доставили в фондохранилище музея-заповедника. Теперь экспонат, которому исполнилось уже три столетия, представлен на выставке.
Специалисты отмечают интересный дизайн часов: они имели два циферблата, которые, к сожалению, не сохранились - белый и чёрный. Черный был обращен в сторону площади, а белый «смотрел» в сторону кладбища.
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