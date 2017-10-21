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В регионе ядовитые грибы продолжают собирать свою страшную жатву
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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В регионе ядовитые грибы продолжают собирать свою страшную жатву

Сегодня, 21:58ОбществоНаталья ЖурбинаФото: Zelenyjmir.ru
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