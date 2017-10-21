В регионе ядовитые грибы продолжают собирать свою страшную жатву
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального Роспотребнадзора, на сегодняшний день в области зафиксировано девять пострадавших от отравления грибами. Из-за неверно собранных или неправильно приготовленных грибов страдают как взрослые, так и дети. Накануне в областной наркологической больнице от отравления грибами скончался 11-летний мальчик.
Специалисты комитета здравоохранения Волгоградской области еще раз подчеркивают, что ядовитые грибы обладают настолько высокой токсичностью, что даже при употреблении небольшого их количества человек умирает - практически в 98% бессильна даже современная медицина.
Не стоит надеяться на тщательную промывку водой, длительную варку или обжаривание: токсины ядовитых грибов настолько сильны, что они сохраняются при любой обработке.
Более того, даже если небольшой кусочек ядовитого гриба попадает в посуду со съедобными грибами, то отравление обеспечено.
Самым опасным грибом является бледная поганка, которую легко спутать с сыроежками.
Специалисты Роспотребнадзора советуют сразу вызывать «скорую помощь», если после употребления грибов началась диарея. Особенно это касается детей, у которых смертность от отравления грибами достигает 100%.
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