Как стать участником фестиваля молодежи и не остаться в школе на второй год

В редакцию информагентства «НовостиВолгограда.ру» продолжают обращаться волгоградцы – участники фестиваля молодежи и студентов в 1985 году в Москве. Сегодня своими воспоминаниями делится Игорь Рудецкий.

- Я был участником фестиваля в группе, которая обеспечивала построение различных фигур, пирамид и прочих акробатических композиций на открытии фестиваля на стадионе в Лужниках.

В волгоградской делегации, в группе студентов от института физкультуры не хватало людей. И взяли нескольких школьников, в том числе и меня. Я тогда только что закончил 8 класс, мне было всего 15 лет.

Фото: 22-91.ru

Мы приехали в Москву за полтора месяца до открытия фестиваля. Жили в Измайлово в общежитии, каждый день были тренировки и репетиции. Студенты были со всего Советского Союза. Нам выдали яркие аккредитационные карточки с фирменной символикой. Мы вешали их на грудь и гордо разгуливали с ними по Москве, проезд в метро по этим карточкам был бесплатным. Кроме того, нас бесплатно одели в спортивную форму сборной СССР. Пожалуй, самое яркое впечатление – кроссовки Adidas. Мы с них пылинки сдували и чуть не спали в них.

Готовились полтора месяца, чтобы один раз выступить на открытии фестиваля. Парадная форма для самого выступления была абсолютно белоснежной. Нас предупредили, чтобы мы ее не пачкали. За день до открытия был назначен генеральный прогон всей церемонии. На него даже раздавали билеты для тех, кто не смог достать пригласительный на открытие. Таких зрителей набралось несколько десятков тысяч. Нас всех привезли на автобусах в Лужники, и тут пошел сильнейший ливень. В результате генеральный прогон отменили, его не было. А для обладателей билетов на прогон через два дня после открытия фестиваля церемонию повторили.

Фото: p2.poleteli.website

На торжественной церемонии открытия было очень зрелищно. В течение нескольких часов постоянно менялись картинки, строились различные живые фигуры и пирамиды. После своего выступления я оставался на арене Лужников и воочию видел прохождение делегаций разных стран.

Кстати, пока мы репетировали и готовились к фестивалю, у меня в школе должна была быть летняя пришкольная практика. Я ее, конечно же, не прошел, и меня хотели оставить на второй год. Я обратился за помощью к руководителю волгоградской делегации. И он, представляете, оформил мне на бланке освобождение от этой практики, там было написано, что я – участник фестиваля молодежи и студентов. А самое интересное, что этот документ подписал лично председатель оргкомитета фестиваля, первый секретарь ВЛКСМ Виктор Мишин.