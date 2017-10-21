Аркадий Дворкович на фестивале молодежи «примерил» прибыльную профессию

Заместитель председателя правительства Аркадий Дворкович сменил деловой костюм и классические туфли на спортивную форму и бутсы. В Сочи он на несколько часов превратился из политика и экономиста в футболиста.

Его напарниками по команде стали государственные деятели и прославленные спортсмены. Команда получила незамысловатое, но очень гордое название «Сборная России».

На противоположной половине поля расположилась символическая «Сборная Мира», из представителей разных национальностей. Матч проводился в мини-формате, поэтому в состав вошли по 6 человек.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

И как бы ни гадали участники фестиваля – «кто кого», исход игры предсказать так и не смогли. С одной стороны - большая поддержка от профессиональных спортсменов, с другой – люди, которые знакомы с футболом, любят футбол, играют в него, а некоторые и тренируются далеко не на любительском уровне. В общем-то, силы равны.

Лучше один раз увидеть, чем строить догадки – и толпа буквально повалила на матч. Протиснуться в ряды зрителей и занять выгодную позицию сумел и корреспондент ИА «НовостиВолгограда.ру», который сейчас находится в Сочи.

Товарищеская встреча обернулась напряженной игрой с массой опасных моментов. Первый тайм Аркадий Дворкович провел в нападении, второй играл в защите. Как сообщил наш корреспондент, напряженная борьба около ворот чуть было не обернулась для вице-премьера травмой – он оказался на газоне и неудачно упал. Но все обошлось, и судья вновь запустил время.

Надо отметить, что заместитель премьер-министра находится в отличной форме. Точные передачи, удары по воротам, хорошая скорость и работа с партнерами по команде принесли результаты. За два периода мяч оказывался в воротах соперника три раза. Автором двух голов стал Алексей Смертин – российский футболист, полузащитник, игрок сборной, а в 2004—2005 годах — её капитан.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

Итог состязаний - 3:0 в пользу «Сборной России». После турнира участники обменялись дружескими рукопожатиями, а команда победителей призналась, что соперник оказался достойным и очень сильным, сумев изрядно вымотать футболистов.

Все завершилось церемонией награждения. Аркадий Дворкович вручил медали и подарки спортивным командам, которые на протяжении шести дней фестиваля вели борьбу за места в межконтинентальном турнире по футболу «Навстречу Чемпионату мира – 2018». 3 место заняла сборная Ирака, 2-е досталось Латвии, 1 место отвоевала команда «Рубин» из Татарстана.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru