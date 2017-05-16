Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
В Волгограде прошла «Ночь музеев»
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
%d0%9d%d0%be%d1%87%d1%8c+%d0%b2+%d0%bc%d1%83%d0%b7%d0%b5%d0%b51
В Волгограде прошла «Ночь музеев»
Сегодня, 16:20ОбществоАвтор: Наталья ЖурбинаФото: vk.com/volgogradmuseum
Читайте
также
С чем едят сервелат по ГОСТу?
Фоторепортаж с места взрыва газа в Волгограде. День второй
На пути преображения: как будет выглядеть благоустроенный Мемориальный парк