В Волгограде прошла «Ночь музеев»

В музее изобразительных искусств им. Машкова показали искусство художников, совершивших в творчестве революцию. Тут же в выставочном зале проводились мастер-классы, а в сквере перед музеем была установлена фотозона, на фоне которой фотографировались барышни в костюме…ангелов.
Небесные создания не последнюю роль играли в музейной акции в Волгоградском планетарии. Здесь ребят встречали инопланетяне, также некоторые креативные граждане пришли в костюмах представителях иных планет. Волгоградский планетарий в своих соцсетях поблагодарил всех, принимавших участие волонтеров – они сделали немало, чтобы праздник состоялся.
Кстати, в этом году впервые в истории города в «Ночь музеев 2017» открыл свои двери для всех желающих музей истории и науки Волгоградского государственного технического университета. Всех пришедших в главный учебный корпус ВолгГТУ ждали увлекательная экскурсия по достопримечательностям вуза с посещением музея, фотозона, викторина и конкурсы.