В Волгограде прошла «Ночь музеев»

«Ночь музеев 2017» прошла, но послевкусие от нее осталась - в виде воспоминаний и фотографий.

В музее изобразительных искусств им. Машкова показали искусство художников, совершивших в творчестве революцию. Тут же в выставочном зале проводились мастер-классы, а в сквере перед музеем была установлена фотозона, на фоне которой фотографировались барышни в костюме…ангелов.

Фото: vk.com/volgogradmuseum

Небесные создания не последнюю роль играли в музейной акции в Волгоградском планетарии. Здесь ребят встречали инопланетяне, также некоторые креативные граждане пришли в костюмах представителях иных планет. Волгоградский планетарий в своих соцсетях поблагодарил всех, принимавших участие волонтеров – они сделали немало, чтобы праздник состоялся.

Фото: vk.com/volgogradplanetarium