Погода в Волгограде: от солнца до грозы
Сегодня, 15:43ОбществоАвтор: Наталья ЖурбинаФото: Сергей Матанцев/ novostivolgograda.ru
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Погода в Волгограде продолжает удивлять, и о летних нарядах пока думать рановато.
По информации Волгоградского ЦГСМ, сегодня относительно тепло – около +18 градусов и переменная облачность.
Завтра, 22 мая ожидается кратковременный дождь, днем – гроза. Ветер западный, северо-западный, порывы до 16 м/с. Днем температура воздуха составит +16...+18ºС. На вечер понедельника лучше не намечать прогулок, потому как по сообщениям синоптиков ожидается дождь.
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Фото: Сергей Матанцев, novostivolgograda.ru
23 мая дождя не предвидеться, а температура будет та же – до +18ºС.
Еще теплее в среду – воздух прогреется до +20ºС. А что касается осадков, то они не ожидаются, однако, будет пасмурно. И на всякий случай, для надежности, зонтик лучше прихватить с собой.
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