Погода в Волгограде: от солнца до грозы

Погода в Волгограде продолжает удивлять, и о летних нарядах пока думать рановато.

По информации Волгоградского ЦГСМ, сегодня относительно тепло – около +18 градусов и переменная облачность.

Завтра, 22 мая ожидается кратковременный дождь, днем – гроза. Ветер западный, северо-западный, порывы до 16 м/с. Днем температура воздуха составит +16...+18ºС. На вечер понедельника лучше не намечать прогулок, потому как по сообщениям синоптиков ожидается дождь.

Фото: Сергей Матанцев, novostivolgograda.ru

23 мая дождя не предвидеться, а температура будет та же – до +18ºС.