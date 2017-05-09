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Олег Савченко покорил Эверест
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
Фото: Олег Савченко/ novostivolgograda.ru
Олег Савченко покорил Эверест
Сегодня, 11:04ОбществоАвтор: Сергей Матанцев
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