Олег Савченко покорил Эверест

Группа российских альпинистов, которую возглавляет Олег Савченко, достигла вершины Эвереста (Джомолунгма, 8 848 м).

Фото: Олег Савченко, novostivolgograda.ru

Как сообщает ТАСС, 20 мая альпинисты достигли вершины и начали спускаться в базовый лагерь, находящийся на высоте 5 200 метров. Именно из этого лагеря 9 мая Олег Савченко перед восхождением выходил на связь с агентством «НовостиВолгограда.ру». Напомним, тогда он поздравил всех волгоградцев с Днем Победы и рассказал о некоторых подробностях своего восхождения.

В частности, он говорил о большой «очередности» на восхождение, о состоянии страховочных «перил». Олег Савченко также обещал, что по традиции установит на вершине Эвереста флаг Волгоградской области.

- На флаге изображена Родина-Мать, это символ нашей Победы. Символ Победы во всей Второй мировой войне, - заявил Олег Савченко в интервью агентству «НовостиВолгограда.ру». - Видя наш флаг, все спрашивают про него. Я всем рассказываю, а это граждане практически всех стран мира. И каждый раз, оставляя флаг на вершине, я понимаю, что люди будут им интересоваться.

Фото: Олег Савченко, novostivolgograda.ru

«Они также покорили вершину, они дошли. Им удалось практически невозможное - они поднялись на вершину и «капсулировали» тела», - цитирует ТАСС слова продюссера проекта Екатерины Васиной.

Действительно, российским альпинистам удалось «капсулировать» несколько тел погибших при покорении Эвереста. Для этого тела укрывали специальной тканью и закрепляли ее с помощью ледорубов. Эта ткань выдерживает сильные перепады температур от -80 до +80 градусов. В настоящее время по приблизительным подсчетам на склонах Эвереста покоятся тела свыше 280 альпинистов.