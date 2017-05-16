Краеведческий музей посетил прямой потомок Византийских императоров

19 мая Волгоградский областной краеведческий музей посетил Его Императорское Высочество принц Алессио VI (Алессио Феррари Анжело-Комнено ди Фессалио эд Эпиро).

Сообщение об этом появилось в соцсетях в официальной группе Волгоградского краеведческого музея.

Как сообщается, Его Императорское Высочество принц Алессио VI является прямым потомком Византийских императоров и главой Императорского дома. Алессио VI также носит титул принца Ватиканского и является президентом Академии Анжелико Константиниана.