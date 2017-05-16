Краеведческий музей посетил прямой потомок Византийских императоров
Сегодня, 08:46ОбществоАвтор: Наталья ЖурбинаФото: vk.com/vokm134
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19 мая Волгоградский областной краеведческий музей посетил Его Императорское Высочество принц Алессио VI (Алессио Феррари Анжело-Комнено ди Фессалио эд Эпиро).
Сообщение об этом появилось в соцсетях в официальной группе Волгоградского краеведческого музея.
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Как сообщается, Его Императорское Высочество принц Алессио VI является прямым потомком Византийских императоров и главой Императорского дома. Алессио VI также носит титул принца Ватиканского и является президентом Академии Анжелико Константиниана.
Напомним, что на днях в Волгограде побывала делегация Италии. Как сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», вместе с волгоградской общественностью обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе, подготовки кадров.
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